Rubati 15 chilometri di rame da una linea elettrica: 5 persone denunciate a Vagli Sotto

Tutto è partito da una denuncia presentata la fine dello scorso anno presso il comando Stazione Carabinieri di Camporgiano dal competente ufficio ENEL Distribuzione s.p.a. che aveva lamentato nel comune di Vagli Sotto, la sottrazione di 15 chilometri del prezioso conduttore in rame che componeva la linea elettrica in alta tensione denominata “Gorfigliano”, al momento inoperante, che si dilunga parallelamente alla Strada Provinciale 50.

Da quel momento erano partite le indagini dei militari che hanno dovuto eseguire minuziosi accertamenti, resi più complicati dal fatto che il furto, probabilmente consumatosi in momenti diversi, era avvenuto diverso tempo prima rispetto alla presentazione della denuncia. Dai sopralluoghi era emerso che i presunti autori avevano di fatto sfilato i cavi, del peso di circa 10 tonnellate e valore commerciale aggirante sui 40.000 euro, caricandoli poi su un camion della società per la quale stavano lavorando in zona proprio per conto di ENEL distribuzione, impegnati in manutenzioni e ammodernamenti della linea elettrica.

I Carabinieri hanno così deferito alla Procura della Repubblica i 5 presunti autori dei fatti, tre italiani e due stranieri di età compresa tra i 26 ed i 44 anni, che risponderanno del furto del prezioso metallo, reato aggravato dalla violenza sulle cose e dalla particolarità del bene tutelato facente parte di infrastrutture destinate a servizi di pubblica erogazione.

