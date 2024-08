Alcol a minore di 16 anni. Chiuso locale a Pistoia e denunciato cameriere

Un cameriere di un locale del centro storico di Pistoia, in zona movida, è stato denunciato per aver venduto bevande alcoliche a un minore di 16 anni. L’uomo è stato colto in flagranza durante un controllo da parte del personale della polizia di Stato e della polizia annonaria e del commercio del Comune di Pistoia.

Al titolare del locale, inoltre, sono state contestate violazioni per emissione di rumori non autorizzati e ampliamento della superficie di somministrazione senza titolo abilitativo. Gli agenti hanno anche appurato la presenza, tra gli avventori, di numerose persone gravate da pregiudizi di polizia, anche di un certo rilievo.

A causa delle violazioni il locale dovrà restare chiuso per cinque giorni.