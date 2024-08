Le Carriere, i divieti a Scarlino

Il Comune di Scarlino ha previsto una serie di modifiche alla viabilità del borgo da sabato 17 a martedì 20 agosto per permettere lo svolgimento delle Carriere del 19 e le manifestazioni correlate. Si ricorda che è a disposizione il servizio navetta gratuito per lunedì 19 agosto che dalle 16 alle 24 percorrerà il tratto che va dall’incrocio con la strada provinciale al centro storico.

Attenzione quindi ai divieti: sabato 17 agosto dalle 8 è vietato parcheggiare negli stalli di via Roma, mentre domenica 18 agosto dalle 8 è interdetto il transito dei veicoli nella zona di fronte al Palazzo comunale (via Martiri d’Istia), dalle 14 invece sono vietati il transito e la sosta dei veicoli in via IV novembre, e l’orario d’inizio della zona a traffico limitato è anticipato alle 16. Inoltre dalle 15 alle 20 è vietato il transito pedonale in vicolo Leonardo da Vinci per permettere le dimostrazioni di tiro con l’arco. Lunedì 19 agosto dalle ore 7 sono vietati transito e sosta nel piazzale del Rivellino (area Rocca Pisana), mentre dalle 8 alle 2 del giorno successivo la strada comunale Panoramica, dall’incrocio con via della Repubblica fino a La Valle sarà a senso unico (direzione da Scarlino verso la zona Peep). Nel senso unico sarà possibile parcheggiare le auto solo su un lato, mentre nella restante parte della strada la sosta è consentita su entrambi i lati (in base ai cartelli).

Nello stesso periodo sono vietati il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico. Dalle 8 alle 24 negli stalli di via Roma e nel piazzale della Cri è consentita la sosta ai soli mezzi autorizzati e a chi è in possesso del contrassegno di invalidità.

Martedì 20 agosto la zona a traffico limitato del centro storico è anticipata alle 18, mentre dalle 17 alle 24 è vietata la sosta in via IV Novembre, e dalle 17 alle 20 stesso divieto anche per piazzetta Guelfi e largo Beccani. Dalle 18.30 alle 20 è vietato il transito dei veicoli in via Gorizia, in piazzetta Guelfi e nel tratto di via Citerni compreso tra pizzetta Guelfi e largo Beccani.

Fonte: Comune di Scarlino - Ufficio Stampa