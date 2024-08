Lite con accoltellamento a Prato: 35enne gravemente ferito al collo. Locale chiuso per 5 giorni

A Prato, il 14 agosto, è avvenuta una lite con accoltellamento in un bar nella zona di Pratilia. La polizia è intervenuta e ha trovato un 35enne marocchino con una grave ferita al collo, causata da un'aggressione per futili motivi da parte di un 50enne albanese, irregolare sul territorio. L'aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate. A seguito dell'incidente, il questore ha disposto la chiusura del bar per cinque giorni. Il locale è gestito da una persona di origine cinese.