Meteo in Toscana: ultimo giorno di caldo torrido, forse, in regione. Si attendono già sabato 17 pomeriggio ma soprattutto domenica, piogge sparse, poi un lunedì più fresco e con un po' di vento. Fra martedì e mercoledì però, tornerà il temuto anticiclone: ma quello africano, torrido e insopportabile di questi giorni, dovrebbe lasciare il posto a quello delle Azzorre, più mite, per regalarci una fine agosto calda ma vivibile.

Il condizionale però è ancora d'obbligo e, per saperne di più sul Meteo in Toscana, GoNews ne ha parlato con Bernardo Gozzini, numero uno del Consorzio LaMMA, ente di riferimento per la nostra regione su tutto quel che riguarda le previsioni meteo.

"Passato oggi, il caldo torrido di 40 gradi diurni non dovrebbe più tornare per quest'anno - ci dice Gozzini - le notti stanno allungando e diventeranno più fresche e l'anticiclone proveniente dalle Azzorre, cioè dall'Atlantico, porterà con sè temperature calde ma che non dovrebbero superare i 35 gradi e un clima meno umido. L'anticiclone africano che ha caratterizzato questa estate - spiega ancora Gozzini - che dal 2000 arriva spesso sul nostro Paese, non dovrebbe tornare, perchè arriva qui spinto dai forti monsoni africani che, in questo momento, sembrano essere rientrati nella norma"

Ma come sappiamo, le previsioni meteo sono tecnicamente attendibili a distanza di due massimo tre giorni, quindi è ancora presto per cantare vittoria e soprattutto, anche se il clima dovesse rientrare nei parametri per agosto, non è detto che settembre o ottobre siano quelli di una volta.

"Lo scorso anno - ricorda ancora Bernardo Gozzini - avemmo un settembre molto caldo e un inizio ottobre dove, a Firenze, si toccarono di nuovo i 30 gradi. Non è detto che la situazione non si ripeta anche quest'anno."

Nel frattempo non resta che godersi il sollievo delle prossime ore e di un inizio settimana ormai quasi certamente più vivibile, sia di giorno che soprattutto di notte. Facendo attenzione alle perturbazioni che, per loro natura, essendo causate dallo "scontro" fra masse di aria fredda e terreni e acque ancora molto caldi, potranno manifestarsi in modo improvviso e burrascoso.

Alzando lo sguardo dal Meteo in Toscana a livello Italia intanto, il Ministero della Salute informa di avere diminuito le allerte dei bollini rossi, ovvero le allerte dei possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, assegnati a 27 grandi città. Oggi sono 17 quelle con il bollino rosso, Firenze inclusa, capoluogo per il quale è previsto domani codice giallo e domenica codice verde. Le città bollino rosso sabato 17 saranno solo quattro (Bari, Brescia, Campobasso e Palermo), il 18 agosto solo Bari e ben 19 su 27 in verde.

Anche se il caldo è ancora in agguato e il problema del clima e del surriscaldamento rimane tutto, la "nottata" del clima torrido del Meteo in Toscana, per questa estate 2024, forse è passata.