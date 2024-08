Muore a 63 anni Luca Tempesti, Montelupo lo piange: "Una bella persona"

Lutto a Montelupo Fiorentino, è morto ieri pomeriggio a causa di un brutto male Luca Tempesti, a soli 63 anni. Ha lavorato in banca nelle sedi Intesa San Paolo di Montelupo e poi ad Empoli. Molto noto in città, chi lo conosceva lo definisce "una bella persona, di quelle che tutti devono incontrare nella vita".

Si era diplomato al conservatorio in flauto traverso, era amante della cucina e di beverage. Lascia la compagna di una vita, Silvia, 25 anni passati insieme, un amore infinito che in un certo senso ha resistito anche alla morte: da decenni insieme, non si erano mai sposati, ma di fornte alla malattia hanno deciso di compiere quel passo. Si sono sposati nel reparto di rterapia intensiva dell'ospedale di Empoli, con pochi amici intimi al seguito. Era l'ultima cosa giusta da fare, forse la più importante: Luca Tempesti è morto la settimana successiva.

Il suo corpo verrà cremato e non sono previsti funerali.