I vigili del fuoco del comando Firenze - con squadre dal distaccamento di Firenze ovest, Calenzano e dalla sede centrale - sono intervenuti alle ore 13 nel comune di Signa, in via Argine Strada presso il Parco dei Renai, per un vasto incendio di sterpaglie.

Per domare le fiamme, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e 3 squadre.

Sul posto anche squadre AIB della Regione Toscana.