Volontari della Misericordia aggrediti a Torre del Lago

Nella notte tra giovedì e venerdì, i volontari della Misericordia di Torre del Lago hanno subito violenza sulla Marina da parte di alcuni extracomunitari.

Erano sul posto per soccorrere un uomo, ma quando i volontari sono scesi dal mezzo per effettuare il soccorso, l'autista, rimasto da solo a presidiare l'ambulanza, è stato avvicinato da uno straniero, che gli avrebbe chiesto di soccorrere un suo amico.

Il volontario ha spiegato all’extracomunitario che lui e suoi colleghi erano intervenuti per un altro soccorso e che lo straniero avrebbe dovuto chiamare il Nue112 per segnalare l'esigenza,

A questa risposta, l’extracomunitario ha colpito con un pugno in pieno volto l’autista, per poi fuggire, non prima di scagliare un fornellino da campo contro i buttafuori di un locale che erano usciti per difendere i volontari del 118 dall'aggressione.