Riprende rissa in strada: giornalista aggredito in Versilia

Un giornalista di 50 News Versilia, Gabriele Altemura, è stato picchiato in strada a Torre del Lago, frazione di Viareggio. Era con un collega e stava riprendendo con la telecamera una lite tra due uomini e una donna vicino a un bar su viale Puccini.

Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma ma il giornalista è stato colpito. Un uomo di origini tunisine si è rivolto minaccioso a Altemura per dirgli di non riprendere, poi lo ha spinto e colpito al collo. La situazione è degenerata con un parapiglia in strada, ci sono stati contatti.

Nella mattinata di oggi, domenica 18 agosto, il giornalista ha presentato denuncia presso i carabinieri.