I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti alle ore 13,20 in via Angiolo Del Bravo nel centro storico di San Miniato per un incendio a un'autovettura. Il personale ha estinto le fiamme che avevano avvolto un'auto mettendo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sul posto altre forze di polizia per i rilievi di loro competenza. Cause in fase di accertamento.