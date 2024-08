Nate lo stesso giorno, cresciute assieme: Livorno in festa per due nuove centenarie

Due signore livornesi superano oggi il traguardo dei cento anni: sono Tina Avelardi, vedova Ganni, e Mariadelaide Magri vedova Miceli.

Sono nate entrambe il 18 agosto 1924, e per una singolare e piacevole coincidenza si conoscono da sempre, tanto che hanno deciso di festeggiare assieme questo importante compleanno. Si frequentavano da adolescenti, come si può vedere nella foto, perché le loro nonne erano amiche, poi dopo la guerra si sono ritrovate.

La signora Tina è molto conosciuta in città per aver gestito insieme al marito Ilio Ganni, a partire dagli anni ‘60, i bagni Onde del Tirreno ex Peiani, di cui lei è tuttora legale rappresentante. Dal 1955 al 1987 è stata anche titolare, assieme al marito, di “Biancaneve”, un negozio di via Grande di abbigliamento per bambini e mamme.

Lucidissima e consapevole di aver attraversato un secolo di storia, nonna Tina si definisce una livornese DOC. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, festeggerà nel suo stabilimento balneare con l’affetto del figlio Walter, dei nipoti Giulia e Andrea, i bisnipoti Alberto e Allegra e, naturalmente, la sua amica Maria Adelaide con relativa famiglia.

La signora Mariadelaide (ma i nipoti la chiamano nonna Adi) è nata a San Miniato poi da bambina è venuta a Livorno, dove ha avuto modo di appagare la sua grandissima passione per il mare e per le nuotate. Ha due figli, Alessandro medico in pensione, e Cristina, professoressa ordinaria di biologia all’università di Camerino, due nipoti, Veronica e Riccardo, e un bisnipote, Tommaso di tre anni.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a nonna Tina e a nonna Adi un omaggio floreale con gli auguri della città.