A fuoco magazzino del Comune di Montopoli: bruciata un'auto della municipale

Ieri nel magazzino comunale di Montopoli in Val d'Arno, in via Masoria, si è sviluppato un incendio che ha causato danni a una vettura della polizia municipale. Secondo le prima informazioni a disposizione sembra che l’incendio si sia sviluppato proprio dalla autovettura stessa, una Dacia Sandero. Danneggiata anche la parte elettrica del magazzino comunale proprio sopra l’autovettura coinvolta. Fortunatamente non risulta danneggiata se non lievemente la seconda macchina della polizia municipale.

"L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco contattato dai residenti è stato derimente per scongiurare danni più importanti - ha dichiarato la sindaca Linda Vanni -. Nel più breve tempo possibile cercheremo di ripristinare l’impianto elettrico del magazzino per poter accedere in sicurezza. Ringraziamo i vigili del fuoco, i carabinieri, i cittadini che hanno allertato dell’incendio e la nostra Polizia Municipale per il lavoro svolto. Inoltre ringraziamo le tante persone, associazioni e amministrazioni comunali che ci hanno contattato per prestare il loro sostegno e aiuto".