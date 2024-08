A Bibbona un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un'altezza di tre metri in un cantiere edile. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:10 e l'uomo è stato trasportato in ospedale a Livorno in codice rosso. Inizialmente era stato attivato l'elisoccorso, poi annullato quando è arrivata un'ambulanza con medico sul posto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.