Scontro tra bici e furgoncino: 15enne in codice rosso

Un 15enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Lucca. Il giovane è rimasto coinvolto in incidente stradale avvenuto poco prima delle 12:30 in via Larga Tempagnano in località Arancio a Lucca. Da quanto appreso il 15enne viaggiava in sella a una bicicletta che si è scontrata con un furgoncino per motivi da chiarire. Il 15enne avrebbe riportato un politrauma. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Verde di Lucca e l'ambulanza infermieristica di Lucca.