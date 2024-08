Firenze Comics, al via l'8° edizione: fantasy, manga e anime, action movies e gamers

Impossibile riportare per intero la lunga lista di ospiti che animeranno la due giorni più attesa dagli amanti della cultura pop anni ’70-’80-‘90, basti pensare però che tra le presenze spiccano i nomi di Heather Parisi, Stefania Nobile e Alessandro Quarta – mitico doppiatore di “Berlino” ne “La casa di carta”

“La nostra idea di fiera del fumetto – spiegano Alessio e Luca Mariotti, organizzatori del festival – è quella di offrire occasioni particolari e introvabili di riflessione e dibattito sulla cultura pop e il mondo fantasy degli straordinari anni ’70-’80-‘90, abbracciando argomenti e coinvolgendo personaggi meno convenzionali e curando soprattutto ogni singolo dettaglio, fino alla scelta dei video game con cui i visitatori potranno giocare e lo street food che potranno gustare. Per questo, nelle edizioni passate, abbiamo sempre preferito diversificarci dalle altre fiere d’Italia, ospitando personaggi come Pippo Franco, Alvaro Vitali, Enzo Draghi ecc. Tentando di ricreare quell’atmosfera che vivevamo da bambini, quando accendevamo la TV e vedevamo i cartoni e le televendite.”

Oltre 100 gli stand allestiti in 90 mila mq di fiera all'aperto, in una location che ben si presta ad ospitare contesti onirici come il Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Nella due giorni del Firenze Comics ci aspettano Cosplay Contest, Raduni, Parate, Grandi ospiti, Stand di settore, Case Editrici, Artisti, Scrittori, Illustratori, Fumettisti, WhorkShop per imparare a disegnare, Tornei di Videogames, Spettacoli no stop, Dibattiti, Conferenze, Proiezioni, Concerti, Presentazioni di nuove pubblicazioni, Area gaming, Cucina giapponese e molto altro ancora.

"Per i nostalgici di quegli anni, Firenze Comics rappresenta un'emozione da rivivere e condividere con i propri figli, un'occasione per incontrare appassionati del mondo del fumetto di ogni età. I numeri dell'edizione dello scorso anno sono stati sorprendenti: 12.000 presenze al giorno, a testimonianza del fatto che, anno dopo anno, la nostra idea sta crescendo. Siamo felici di contribuire alla diffusione della cultura pop degli anni '70, '80 e '90, oggi diventata “cult” e che grazie al lancio di numerosi sequel, prequel e rivisitazioni dell'era dei colossi dello streaming, anche i nostri figli hanno imparato ad amare.”

Tra gli appuntamenti più attesi il Cosplay Contest, organizzato da Deborah di Meo e presentato da Lucrezia Crisci e Letizia Cosplay, in programma domenica 8 settembre alle 15. Aperto a costumi attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, del cinema, videogiochi, letteratura, anime, manga, ecc. (anche creazioni proprie non appartenenti ad opere esistenti).

A comporre la giuria saranno personaggi di spicco del mondo del cosplay, oltre ad esperti e appassionati competenti del settore e delle varie tipologie di costume.

Le categorie in gara:

Miglior Assoluto; Miglior Armatura; Miglior Sartoriale; Miglior Interpretazione; Miglior Original e Miglior Gruppo. La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica.

Una bella sorpresa per gli appassionati della bodypainting: la campionessa del mondo Federica Rigozzo allestirà uno stand per insegnare ai presenti questa forma d'arte e darne dimostrazione con modelle dal vivo.

A presentare il Festival saranno “gli storici” Roberto Costantini e Letizia Livornese.

Le informazioni

La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21

Ingresso 10€; ridotto 6/13 anni 5€

Info: firenzecomics@gmail.com

329.1059220

