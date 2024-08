Il sindaco Mini incontra i carabinieri: "Sicurezza importante"

“La sicurezza del territorio e i rapporti con le forze dell'ordine per questa amministrazione sono importanti”. A dirlo è il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini, che nei giorni scorsi ha incontrato in Comune i vertici locali dell'Arma, il comandate della compagnia di San Miniato, il maggiore Francesca Lico e il luogotenente Nicola Caiati, comandante della locale stazione comando. “Durante l'incontro, che mi ha fatto molto piacere anche dal punto di vista umano ed istituzionale, ho avuto modo di confrontarmi con il maggiore ed il luogotenente. Ho trovato disponibilità da parte loro sull'impegno per la sicurezza e gli ho manifestato le esigenze del territorio, sulle quali ho trovato persone e professionisti disponibili nel cercare di risolvere i problemi. A Castelfranco di Sotto non abbiamo situazioni clamorose di problematiche di ordine pubblico o almeno non ricorrono quotidianamente – dice Mini -, ma abbiamo la necessita di un'attenzione che comincia della piccole cose, ad esempio la questione degli schiamazzi notturni in alcune zone del paese durante il periodo primaverile e estivo, una situazione che non ha una gravità in sé, ma che può rendere un po' più difficile la vita magari a chi vuole risposare. Ecco ho cominciato da temi come questo chiedendo, se possibile, maggiore attenzione all'Arma su queste piccole problematiche che rischiano però, se trascurate, di diventare motivo di disagio e conflittualità”.

“Sempre per il centro storico ed altre zone dove i giovani si aggregano un'altra delle idee – spiega Fabio Mini - è stata quella di capire se alcune associazioni legate all'Arma o comunque, in cui vi sono presenti persone che hanno esperienza di ordine pubblico, possano nelle ore serali e notturne fare un po' di vigilanza nel paese”.

Nel corso dell'incontro con i rappresentati dei Carabinieri sono emerse anche altre idee per cercare di migliorare la vigilanza sul territorio extraurbano del comune. “Una delle proposte che ho avanzato – spiega il sindaco - è stata quella di provare ad aumentare la vigilanza nella zona delle Cerbaie che insiste sul nostro comune. Un'ipotesi emersa che vorremmo cercare di mettere in atto è quella di rendere le Cerbaie zona di esercitazione militare per i paracadutisti della Folgore, in modo che la loro presenza aumenti la vigilanza del territorio e possa funzionare da deterrente contro coloro che si dedicano ad attività illecite. Anche da parte dell'Arma ho avuto disponibilità nel cercare di attuare questa idea, una soluzione che eviterebbe l'aumento dei costi per la pubblica amministrazione e migliorerebbe però la presenza dello Stato nella zone meno accessibili. Pensare di riuscire, con i nostri soli carabinieri a risolvere il problema della Cerbaie è impensabile, quindi dobbiamo trovare una soluzione perché non è possibile accettare che una zona boscata e di valore del nostro territorio possa essere teatro di attività illecite che si verificano con continuità”.

Sul tema sicurezza inoltre il sindaco Mini ha recentemente sollecitato anche la Questura di Pisa. Infatti nei giorni precedenti aveva incontrato i vertici della polizia recandosi a Pisa con Il Vicesindaco Ghiribelli delegato alla sicurezza e l’On. Edoardo Ziello chiedendo anche in quel caso più vigilanza sul territorio la dove possibile. “Anche in Questura ho trovato buona volontà e collaborazione infatti nelle ultime sere si sono viste un po' di volanti della polizia pattugliare il comune”.