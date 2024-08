Incidente stradale mortale questa notte a Firenze, in via Canova intorno alle 1. A perdere la vita un motociclista di 28 anni. Il giovane, di nazionalità filippina residente a Firenze, secondo quanto riportato in una nota del comune era in sella ad una moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro un guardrail. La dinamica, viene spiegato da Palazzo Vecchio, è al vaglio della polizia municipale.