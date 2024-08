Vuol farsi visitare prima di tutti, crea caos all'ospedale di Piombino: denunciato 22enne

Voleva farsi visitare prima di tutti gli altri pazienti, crea scompiglio al pronto soccorso dell'ospedale di Piombino costringendo ad intervenire i carabinieri. L'uomo, un 22enne extracomunitario e senza fissa dimora sul territorio piombinese, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’uomo si era presentato durante le ore pomeridiane in pronto soccorso per essere visitato. All’interno della sala d’attesa del triage, visibilmente agitato, avrebbe iniziato a disturbare le persone presenti assumendo una condotta a tratti aggressiva sino ad ostacolare il lavoro di medici e del personale sanitario di turno, allo scopo di essere visitato prima di altri pazienti. Un'infermiera ha quindi richiesto l’intervento dei militari che sono giunti sul posto ed hanno reso possibile la ripresa delle normali attività nell’ospedale.

A carico dell’uomo autore di minacce e ingiurie i carabinieri, dopo averlo compiutamente identificato, hanno provveduto ad allontanarlo dalla struttura ed è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.