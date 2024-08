Un 22enne in Valdera è stato arrestato il 19 agosto a Calcinaia dai carabinieri. Il giovane è ai domiciliari per furto. Era già stato sottoposto a detenzione in un altro procedimento.

In Valdera il ragazzo si era reso responsabile "di una violenta aggressione nei confronti di un uomo al fine di impossessarsi del suo borsello contenente oltre agli effetti personali la somma contante di 230 euro".