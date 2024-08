Lavori in vista all'acquedotto: modifiche viabilità in vista

Seconda fase di lavori per l'intervento di Acque Spa in via Andreuccetti. Dopo la prima parte dell'intervento che ha riguardato la sostituzione della rete lungo la strada delle Piaggiole, nel mese di settembre le operazioni interesseranno via Andreuccetti con necessarie modifiche alla viabilità dell'area.

“Si tratta di un intervento importante per migliorare la rete idrica e limitare disagi e sprechi – dice la Sindaca Susanna Cenni – Un investimento programmato e già in corso che ci restituirà quasi un chilometro di rete nuova. Mentre la prima parte di lavori si è svolta senza particolari impatti sulla viabilità, questa seconda fase renderà necessarie alcune modifiche alla viabilità da gestire al meglio, in modo da limitare i disagi per i cittadini che ringraziamo da subito per la collaborazione”.

L'intervento. I lavori di Acque riguardano la sostituzione e il potenziamento della porzione di rete che passa per via Andreuccetti (dall'intersezione con via Mocarello lungo la strada delle Piaggiole). Il progetto, che comporta un investimento da parte del gestore idrico da 480mila euro, prevede la posa di una condotta idrica di distribuzione in ghisa per una lunghezza totale di quasi un chilometro (per la precisione, 950 metri) e comprende anche il rifacimento di una trentina di allacci d’utenza lungo il tracciato della condotta.

Al momento sono stati sostituiti 380 metri di condotta lungo la strada delle Piaggiole e, con la ripresa dei lavori, l'intervento riguarderà via Andreuccetti e sarà necessario introdurre una serie di modifiche temporanee alla viabilità, definite e valutate dalla Polizia Municipale di concerto con la Prefettura, l'Anas e la Polizia Stradale.

Le modifiche alla viabilità.

Sarà adottato il senso unico alternato regolato da semaforo in via Andreuccetti, e per evitare ripercussioni sulla viabilità del raccordo autostradale, d'intesa con Prefettura, Anas e Stradale, sarà chiusa la rampa di uscita di Poggibonsi Sud per i veicoli provenienti da Siena. In accordo con Anas, sarà predisposta segnaletica di preavviso di chiusura agli svincoli di Colle Sud, Colle Nord e Poggibonsi Sud, nonchè messaggi sul display di Anas nei pressi di Monteriggioni.

“Altri sopralluoghi si svolgeranno nei prossimi giorni, con la nostra Polizia Municipale, la ditta esecutrice, Anas e Acque spa, per definire tutta la tempistica – dice la sindaca Cenni – Ne daremo immediata comunicazione alla città e ci adopereremo per limitare i disagi che potranno generarsi e che sono inevitabili per realizzare un lavoro importante per migliorare il servizio per numerose utenze, eliminando il rischio di perdite su una condotta datata e soggetta a frequenti rotture”.

