Lavori al viadotto di Ponzano, Giani: "Un ottimo risultato la fine anticipata del cantiere"

Sono terminati i lavori per consolidare la trave danneggiata del viadotto di Ponzano sulla Firenze – Pisa – Livorno, che da ieri è di nuovo a due corsie per ogni senso di marcia.

“Sono contento e ringrazio il gestore Avr – afferma il presidente della Regione, Eugenio Giani – per aver ascoltato le richieste mie e dell’assessore Baccelli circa la necessità di ridurre il più possibile i disagi per gli utenti. Gli indispensabili lavori di messa in sicurezza della trave del viadotto nei pressi di Empoli dovevano terminare alla fine di agosto. Averli conclusi con dieci giorni di anticipo è davvero un ottimo risultato. Avevamo concordato con la città metropolitana di effettuare l’intervento nel periodo estivo proprio a questo scopo e fa piacere essere riusciti a ridurre gli inconvenienti”.

I lavori si sono svolti in un brevissimo tratto della Sgc all’altezza del km 24,300 ed erano iniziati nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio per la messa in sicurezza del Viadotto Ponzano una delle cui travi era stata danneggiata dall’urto con un mezzo pesante il 15 maggio 2023.

La trave in calcestruzzo è stata sostituita da una nuova trave metallica e si è provveduto anche alla ricostruzione della soletta del viadotto al di sopra della trave. I lavori si sono svolti in parte sulla sede stradale e in parte sotto di essa, accedendo dalla viabilità comunale di Via di Ponzano.

E’ stato quindi necessario chiudere la corsia di marcia per 600 metri in direzione Firenze.

I lavori si sono svolti in due turni, e per alcune fasi anche in orario notturno, operando dalla sede del viadotto e dalla viabilità sottostante, con impiego di manodopera e mezzi adeguati ad ottimizzare le attività. La natura strutturale dell’intervento non ha consentito di lavorare solo in orario notturno riaprendo al traffico veicolare al mattino così come invece è stato possibile fare per gli sui giunti in prossimità di Scandicci e per la manutenzione delle pavimentazioni e della segnaletica.

Sempre in relazione alla Fi.Pi.Li il presidente ha aggiunto: "Stanno ricominciando, dopo la pausa estiva, i lavori sul tratto Scandicci - ingresso autostrada A1; questi lavori per la realizzazione di una corsia d’emergenza e di opere di risanamento acustico, saranno completati entro la fine dell’anno".

Fonte: Regione Toscana