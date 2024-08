Multata una barca su quattro nei controlli a Giglio e Giannutri

Su 400 imbarcazioni controllate alle isole di Giglio e Giannutri e sulle coste dell'Argentario, la guardia costiera di Porto Santo Stefano e i carabinieri della compagnia di Orbetello hanno elevato più di 100 sanzioni amministrative per violazioni delle ordinanze locali, delle norme sul diporto e per il mancato rispetto della disciplina a tutela dell'area marina di Giannutri.

Fra queste, circa 30 le violazioni a limiti di navigazione, ancoraggio e velocità sottocosta. A Giannutri in particolare violati i divieti di transito, navigazione e ormeggio in Zona 1. Ingresso imprudente nelle aree riservate alla balneazione, soprattutto all'isola del Giglio. Oltre a questo, sanzionate 11 unità da pesca per aver navigato a velocità non consentite. Sanzioni per un totale di 22.000 euro di importo.

La attività di controllo erano svolte per garantire la sicurezza dei bagnanti, la tutela della risorsa ittica e degli habitat marini, il rispetto delle normative di sicurezza.