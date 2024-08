Nasconde 1 chilo di droga nel capanno, arrestato a Firenze

Aveva nascosto nel capanno degli attrezzi oltre un chilogrammo di droga, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia Municipale. Tutto è iniziato da un incidente stradale con fuga avvenuto a inizio mese in viale Redi. Il conducente si era infatti allontanato senza fermarsi nonostante la presenza di feriti. Sul posto gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale che, dopo i rilievi, hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. Lunedì l’auto è stata individuata parcheggiata in strada. Inizia quindi un monitoraggio da parte dalle pattuglie dell’Autoreparto e la pazienza ha dato i suoi frutti. Gli agenti notano infatti due persone salire a bordo (un uomo, che corrispondeva alla descrizione fornita da uno dei coinvolti nell’incidente, e una donna) accompagnati da un cane. A questo punto scatta l’intervento della Polizia Municipale. Durante i controlli, da cui emerge che il conducente era senza patente, gli agenti vengono insospettiti da una serie di elementi che facevano presupporre la presenza di sostanze stupefacenti. Sospetto che si è concretizzato durante la perquisizione: sono stati infatti rinvenuti alcuni grammi di hashish e cocaina. A questo punto viene deciso di perquisire anche l’abitazione dell’uomo, previa autorizzazione del Sostituto procuratore di turno, con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Municipale. Durante l’ispezione in un capanno degli attrezzi annesso alla casa, vengono rinvenuti 11 panetti di hashish (pari a 1,1 chilogrammi) e 90 grammi di cocaina. Nell'abitazione gli agenti trovano 4 computer portatili e 10 telefoni cellulari, tutti risultati provento di vari furti compiuti negli ultimi giorni. L’uomo, 26enne straniero, è stato arrestato e tradotto a Sollicciano, su disposizione del P.M. di turno. Resta salva per la persona coinvolta la presunzione d’innocenza e comunque l’accertamento della responsabilità penale sarà accertato nelle competenti sedi di giustizia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa