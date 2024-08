Sequestrati 350mila euro al presidente Robur Siena e sei indagati per falsi corsi PNRR

La Guardia di Finanza di Siena ha sequestrato, come misura cautelare, la somma di 350mila euro a Emiliano Montanari, in qualità di rappresentante legale della Associazione Calcio Robur Siena 1904. Il sequestro è stato disposto nell'ambito di un indagine per corsi rivolti ai dipendenti dell'associazione, finanziati con fondi Pnrr ma non realizzati, tra il 2021 e il 2022.

La Gdf ipotizza che i corsi, finanziati con fondi Pnrr e non realizzati, avrebbero permesso di maturare crediti d'imposta in compensazione di debiti erariali.

A seguito di richiesta alla procura accolta dal gip, la Gdf ha quindi eseguito, fino alla concorrenza di 350mila euro, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato.

Oltre a Montanari sono indagate altre cinque persone per indebita compensazione.