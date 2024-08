Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, 850mila euro con nuovi bandi per sostenere le imprese

La Giunta dell’ente camerale a seguito del chiarito contesto delineatosi a livello regionale e nazionale nel quadro degli aiuti alle imprese vittime degli eventi alluvionali ha approvato, lo scorso luglio, un nuovo bando per la concessione di contributi alle imprese che hanno subito danni negli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2023 con uno stanziamento di quasi 700 mila euro, comprendente anche risorse messe a disposizione dalla Camera di Commercio di Roma e Unioncamere nazionale con risorse del Fondo Perequativo per le calamità naturali. Questa seconda edizione del bando è finalizzata ad intervenire in modo efficace a sostegno delle imprese danneggiate che, a seguito degli eventi calamitosi, hanno deciso di riprendere l’attività e attivato nuovi investimenti grazie ad un aiuto pari all’80% dei costi riconosciuti ammissibili e fino a un massimo di 30 mila euro per ogni impresa. Inoltre, vista l’eccezionale situazione di difficoltà sperimentata dai pescatori della costa e in particolare della Versilia, segnalata anche dalle associazioni di categoria, il nuovo bando prevede un sostegno per le imprese individuate dal codice ATECO ISTAT 03.11 “Pesca marina”. Possono avanzare una nuova richiesta per eventuali spese sostenute e non dichiarate stante il precedente massimale anche le imprese che hanno già presentato la domanda nella prima edizione del bando. Le domande di voucher possono essere inviate telematicamente dal 10 settembre al 31 ottobre 2024. Il bando completo è disponibile sul sito tno.camcom.it

Sono stati, inoltre, stanziati 100 mila euro da erogare come contributo a fondo perduto per favorire l’adozione di sistemi di gestione certificati o l’acquisizione di certificazioni di prodotto o professionali da parte delle micro imprese localizzate nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Le domande di contributo possono essere inviate telematicamente dal 1° al 31 ottobre 2024. Il bando completo è disponibile sul sito tno.camcom.it