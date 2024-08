Fiorentina-Venezia, i provvedimenti per la sicurezza

L’incontro di calcio in programma per il 25 agosto prossimo tra ACF Fiorentina e Venezia F.C., valevole per il campionato di serie A, è stato oggetto di esame nel corso di Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, all’esito dei quali, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede, dalle ore 15,00 del 25 agosto fino a cessate esigenze, il divieto:

della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio Franchi, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta;

della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro sopra descritto.

Fonte: Prefettura di Firenze