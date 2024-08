Ieri sera, una pattuglia della Polizia di Stato in servizio presso il Duomo ha avvistato un drone che sorvolava la Torre di Pisa. La Sala Operativa della Questura ha inviato una volante per individuare il pilota, un turista cinese. Nonostante il turista avesse un'assicurazione e un patentino, è stato denunciato a piede libero per aver fatto volare il drone in una zona non autorizzata, e il drone è stato sequestrato.