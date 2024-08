Per permettere l'esecuzione dei lavori alle conduttore idriche che attraversano via Roma da parte di Acque SpA, lunedì 26 agosto 2024 è prevista la chiusura al traffico veicolare di un tratto di via Roma.

In particolare, nella fascia oraria dalle 8 alle 18, non sarà possibile accedere al tratto di via Roma fra via del Castello e piazza Boccaccio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà slittare.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa