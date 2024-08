Astropicnic alla Rocca di San Miniato con la Torre di Federico II aperta in notturna

La convivialità di un picnic al tramonto, il fascino del cielo stellato, l'unicità del panorama mozzafiato che si gode dall'alto della Torre di Federico II: giovedì 29 agosto Coopculture, in collaborazione l'associazione Astrofili Alta Valdera, organizza la quinta edizione della serata astronomica alla Rocca di San Miniato. Si parte alle 19.30 con il picnic in collaborazione con il Nuovo Emporio di San Miniato: il cestino comprende un panino con cotto e fontina, farro freddo, dolce e bottiglietta d'acqua. Si prosegue alle 21.15 con le osservazioni con i telescopi e le spiegazioni degli astrofili che guideranno i partecipanti nella visione di corpi celesti come pianeti, ammassi stellari e la luna. Nell'occasione la Torre di Federico II sarà aperta in notturna in via straordinaria.

Prenotazione obbligatoria telefonando al 3453038991 oppure scrivendo museicivicisanminiato@coopculture.it . Il costo dell'intera serata è di 15 euro: 10 euro per il cestino da picnic da ritirare e pagare direttamente all'alimentari di piazza Buonaparte, e 5 euro per la partecipazione all'osservazione astronomica, comprensivi dell'ingresso alla Torre di Federico II acquistabile sul posto. Per i bambini fino a 6 anni ingresso gratuito alla Torre, ridotto a 3 euro i bambini tra 6 e 10 anni. Nel caso ci fossero intolleranze, allergie o altre esigenze alimentari sono da comunicare al momento della prenotazione.

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura Nei mesi di agosto e settembre la Torre di Federico II è aperta dal martedì alla domenica e durante i festivi dalle 11 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa