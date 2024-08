E' stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Empoli il motociclista 38enne che questo pomeriggio, a Castelfranco di Sotto, è rimasto vittima di un incidente stradale. Per cause ancora da stabilire, l'uomo stava percorrendo via Ponticelli, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, colpendo il guardrail della strada. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.