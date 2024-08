Caso di dengue a Firenze, disinfestazione anche a Impruneta

Un caso di Dengue importato è stato segnalato all’Igiene Pubblica di Firenze. La persona ha contratto l’arbovirosi da Dengue in seguito al soggiorno all’estero ed è residente nel Comune di Firenze.

Il personale Asl ha effettuato un’indagine epidemiologica tramite la quale sono stati ricostruiti gli spostamenti della persona prima della notifica di Dengue.

Questo ha consentito di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi di disinfestazione volti ad eliminare eventuali zanzare presenti. Successivamente è stato effettuato ad opera di Tecnici della Prevenzione della Igiene Pubblica di Firenze un sopralluogo per meglio delimitare la zona da trattare. A conclusione del sopralluogo, l’Igiene Pubblica Asl ha inviato proposta di ordinanza contingibile e urgente (già adottata dal Comune) al fine di disporre l’esecuzione di una disinfestazione al Sindaco di Firenze nel cui Comune la persona ha la residenza, e al Sindaco di Impruneta dove la persona è risultata aver soggiornato nei giorni scorsi.

L’intervento di disinfestazione è stato effettuato ieri mattina nella zona di via D’Ardiglione il cui giardino pubblico, mercoledì temporaneamente chiuso, è stato riaperto nel pomeriggio di ieri e nella zona di via Imprunetana, all’Impruneta. Entrambi gli interventi sono stati condotti, ciascuno per la propria pertinenza, in accordo con i due Comuni di Firenze e di Impruneta con l’intervento di Alia. La popolazione è stata preventivamente avvisata dall’Igiene Pubblica di Firenze con cartelli affissi nelle zone interessate dalla disinfestazione e con interventi di informazione diretta porta a porta. La persona che ha contratto la malattia è stata ricoverata e la sua situazione è sotto controllo.

L’arbovirosi da Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali. Si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Anche per il caso segnalato, quindi, non esiste alcun rischio di trasmissione o contagio.

Tuttavia poiché tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio, i Comuni di Firenze ed Impruneta, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione come previsto anche dalle indicazioni ministeriali, si sono attivati quindi per organizzare i trattamenti di disinfestazione in modo da abbattere la densità delle zanzare nei luoghi circostanti alla residenza del caso.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa