Pacchetto scuola, le info per Calci

L’amministrazione comunale di Calci ha provveduto a pubblicare il bando relativo all’erogazione del contributo economico denominato “Pacchetto scuola”, riferito all’anno scolastico 2024/2025.

“Quella del Pacchetto Scuola è una misura sociale alla quale tante famiglie fanno riferimento da anni – ricorda Valentina Ricotta, vicesindaca con delega al sociale -, perché consente di dare un supporto concreto alle situazioni di fragilità economica e di garantire il diritto allo studio ai ragazzi e alle ragazze del territorio”.

Il bando prevede sostegni che vanno da 130 a 300 euro, in base alle risorse disponibili, in favore degli studenti e delle studentesse residenti nel Comune di Calci, che a Settembre frequenteranno le scuole secondarie di primo e secondo grado e i corsi di istruzione e formazione professionale IeFP, con una età non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni), compiuti entro il 20 Settembre 2024. Il requisito relativo all’età non si applica agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità ì non inferiore al 66%.

Per richiedere il contributo è necessario presentare un’attestazione ISEE 2024 non superiore a euro 15.748,78 e l’attestazione delle spese sostenute. La domanda d’ammissione al bando deve essere presentata al Comune di Calci entro e non oltre il 20 Settembre 2024, con allegata la fotocopia di un documento d’identità.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa