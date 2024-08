20° edizione del Festival Statale 439

Domenica 1 settembre 2024 Si svolgerà la XX Edizione del Festival Statale 439. Il Festival è organizzato dall’Associazione MusicAle in collaborazione con il Comune di Buti.

Nasce nel 2004, ma fino al 2018 si chiamava festival MusicAle. Successivamente, vista la nuova location, fu denominato Statale439. Ospite principale della serata sarà Danilo Sacco, front-man e voce dei Nomadi per più di venti anni. Dopo la scomparsa di Augusto Daolio, Danilo (fino al 2011) ha interpretato grazie alla sua particolare voce, il vasto repertorio dei Nomadi arricchendolo con numerosi brani. Nel 2024 torna a collaborare con i Nomadi e presenta “Colpevole” il nuovo album realizzato insieme alla storica band.

Sarà quindi una serata da non perdere in cui verranno eseguiti brani nuovi e brani storici dei Nomadi. Il concerto si svolgerà nel cuore del paese di Cascine di Buti, sulla strada statale 439 a partire dalle ore 21:00. Come tutti gli anni in apertura al concerto si esibiranno alcuni gruppi emergenti locali e a seguire l’esibizione di Danilo Sacco.

Il costo del biglietto è stato fissato a un prezzo popolare di 8 € ed è acquistabile su TicketOne. Dalle ore 20:00 si potrà cenare in loco grazie alla collaborazione con i commercianti locali. Il festival è nato per ricordare Alessandro Lupoli, un ragazzo di Cascine di Buti scomparso nel 2003 a soli 23 anni per una malattia mrara.

Alessandro era chitarrista e cantante di una band locale, amava i nomadi e fra i suoi artisti preferiti c’era proprio Danilo. Non potevamo festeggiare in maniera migliore l’anniversario dei venti anni di attività del festival. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Buti e altri vari enti. Sarà presente anche Emergency con un proprio stand informativo e con una mostra fotografica che raffigura la loro importante attività sociale.

Fonte: Ufficio Stampa