Due interventi nel Comune di Firenze per incendi di uliveta

Prima parte di questa giornata caratterizzata da due interventi per incendi di uliveta: la prima intorno alle ore 12:30 nel comune di Firenze in Via degli Incontri, la seconda dalle ore 16:00 sempre nel comune di Firenze in Via Grecchi.

Per entrambi gli eventi sul posto anche autobotti e campagnole. Sono inoltre presenti le squadre AIB della Regione Toscana.

Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento del secondo intervento.

Fonte: Vigili del Fuoco Firenze