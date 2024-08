Incendio in un albergo a Viareggio, 14 persone evacuate per precauzione

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri in via Nazario Sauro a Viareggio, per un incendio di un quadro elettrico all'interno di un albergo. La squadra giunta sul posto ha completato le operazioni di spegnimento precedentemente iniziate dal personale della struttura. Gli ospiti presenti, 14 in tutto, sono stati evacuati all'esterno in via precauzionale e nessuno di loro ha subito conseguenze. Sul posto intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale di Viareggio.