San Giuliano Terme, avviati gli interventi alla succursale delle "Mandela"

Proseguono le politiche per il rinnovo e la messa in sicurezza degli edifici scolastici nel comune di San Giuliano Terme, sono infatti partiti negli scorsi giorni i lavori per la ristrutturazione della succursale della scuola secondaria "Mandela" facente parte dell'istituto comprensivo "Niccolini".

"Le operazioni sono state avviate nel periodo agostano in modo da poter togliere i ponteggi prima dell'inizio delle scuole e non intralciare le attività – afferma l'assessora all'edilizia scolastica Fabiana Coli –. I primi interventi stanno interessando la demolizione degli intonaci e degli elementi in laterizio nelle parti non integre o a rischio distacco, per procedere poi con il risanamento delle parti in cemento armato necessitanti di una ristrutturazione, oltre alla ricostruzione degli intonaci e delle sezioni di laterizio demolite".

Il progetto prevede inoltre: rasatura e tinteggiatura completa delle parti interessate dalle gronde; riposizionamento delle lattoniere rimosse, con integrazione delle parti mancanti; risanamento e tinteggiatura delle facciate, da attuarsi mediante l'intervento sulle parti in cemento armato danneggiate e successiva verniciatura delle superfici, opportunamente preparate e rasate. Per garantire maggior protezione alla base delle facciate, è prevista la realizzazione di un rivestimento perimetrale nella parte inferiore dopo aver risanato le superfici di posa. La riqualificazione dell’accesso sulla facciata principale, vedrà la risagomatura della scala di accesso e il rifacimento dei parapetti e delle pavimentazioni.

Prevista inoltre l’installazione di una pensilina autoportante ancorata alla parete per la protezione dalla pioggia dell’area antistante le porte di ingresso. Si procederà poi alla riqualificazione dell’accesso sulla facciata laterale, mediante la rimozione dell’attuale pavimentazione e la realizzazione di un nuovo camminamento.

"Diamo seguito al piano di ristrutturazione avviato nella scorsa giunta che ha visto importanti interventi negli ultimi anni in diversi plessi scolastici del comune – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Quello relativo alla succursale delle Mandela è un investimento con un quadro economico comportante una spesa complessiva di € 130mila euro. Andiamo avanti per migliorare comfort e sicurezza degli ambienti, a beneficio di studenti, insegnanti e personale scolastico".

Fonte: Ufficio Stampa