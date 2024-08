Bronzo ai Mondiali under 17 per la nazionale di volley femminile: San Miniato esulta per Sara Mori

Pallavolo italiana ancora sul tetto del mondo, con la medaglia di bronzo appena conquistata dalla nazionale femminile under 17 ai Mondiali che si sono svolti a Lima, in Perù. Ma ad esultare in queste ore è anche la Toscana e il comprensorio del Cuoio: nella squadra delle azzurrine, a salire sul podio è infatti anche l'atleta sanminiatese Sara Mori.

"Un bellissimo percorso, quello delle azzurrine, che dopo aver dominato il girone di qualificazione, sono state fermate solo in semifinale dal Giappone. Ieri, nella finale per il terzo posto, hanno battuto (3/1) il Taipei cinese e grazie a questo risultato salgono sul podio mondiale" scrivono dalla Folgore Pallavolo San Miniato, società in cui Mori è cresciuta.

"In casa Folgore, c'è grande emozione e felicità per Sara Mori, che due estati fa, a soli 14 anni, ha lasciato San Miniato alla volta di Roma per affacciarsi al grande volley. Nella scorsa stagione, ha vinto lo Scudetto di categoria e poi conquistato il Trofeo delle regioni con la selezione del Lazio. Poi la convocazione con la Nazionale Under 17: ai Mondiali in Perù ha affrontato l'intera manifestazione da titolare, mettendosi sempre in evidenza. Per lei e per tutte le sue compagne, la medaglia di bronzo è il meritatissimo premio per i tanti sacrifici ed un'estate passata a sudare in palestra: hanno difeso alla grande i colori azzurri, fino a raggiungere, appunto, un prestigiosissimo terzo posto a livello mondiale. Grande Italia e grandissima Sara - concludono dalla Folgore - ti aspettiamo a San Miniato per festeggiare!!".

Grande festa per il risultato nella città della Rocca, "complimenti alle ragazze, allo staff tecnico e soprattutto alla nostra concittadina Sara Mori, per questo importante risultato!" scrive tramite social il sindaco Simone Giglioli. Una nuova soddisfazione che si aggiunge al recente oro storico del'Italvolley alle olimpiadi di Parigi, che ha fatto esultare nuovamente la Toscana e il Cuoio, con le atlete Sara Fahr da Piombino e la montopolese Carlotta Cambi, anche lei cresciuta nella società sanminiatese.