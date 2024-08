Struzzo scappa dall'allevamento, recupero dei vigili del fuoco a Prato

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi nei pressi di via delle Risaie, in zona Tavola a Prato, per il recupero di uno struzzo scappato da un allevamento. L'animale, che in un primo momento sembrava potesse creare problemi alla circolazione su viale XVI Aprile, si è successivamente rifugiato nei campi adiacenti.

Ferito e spaventato, si è reso necessario l'intervento del personale veterinario dell'Asl e del giardino zoologico di Pistoia, che hanno somministrato un sedativo all'animale. Una volta addormentato, è stato possibile il recupero dello struzzo che infine è stato trasportato di nuovo all'allevamento.