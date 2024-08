Cane incastrato in un condotto dell'acqua, salvataggio dei vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un cane nel Pratese, salvato dai vigili del fuoco. Il piccolo Tobia, questo il nome dell'animale, si era infilato in un condotto dell'acqua e non riusciva più ad uscire. È successo ieri sera, nel comune di Cantagallo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo. La squadra è riuscita a raggiungere l'animale all'interno del condotto e ad estrarlo. Recuperato, Tobia è potuto tornare tra le braccia dei suoi proprietari.