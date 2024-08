Il tenente colonnello Daniele Riva lascia Empoli, nuovo incarico a Cuneo

Una targa per ringraziare della costante e assidua presenza sul territorio a capo della Compagnia Carabinieri di Empoli. Cinque anni che hanno coperto l'intero periodo del Barnini-bis e i primi mesi del nuovo mandato guidato dal sindaco Alessio Mantellassi. E proprio il primo cittadino, assieme ai vecchi e i nuovi assessori, ha voluto omaggiare il tenente colonnello Daniele Riva in vista della partenza, da settembre, alla guida del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cuneo.

Nella sala della Galleria d'Arte Moderna del municipio, questa mattina si è tenuto un breve ma intenso momento di saluti. Tra ricordi e congratulazioni, Riva ha ringraziato commosso del bel momento e si è ripromesso di tornare in visita a Empoli e nelle città limitrofe, per ritrovare amici e compagnie.

"Sono dispiaciuto per l'addio del tenente colonnello - ha commentato il sindaco Mantellassi - ma avendolo visto in azione in questi 5 anni sono sicuro che svolgerà un ottimo lavoro in Piemonte. Ringrazio Riva per l'impegno di questi anni oltre alla vicinanza umana e dell'intera Arma alla città di Empoli".

Nato a Piombino, cresciuto a Follonica, legato al sud della Toscana dove ha percorso gli studi, Riva prima di giungere a Empoli ha girato buona parte d'Italia. Dal lavoro ventennale in Sardegna, ha prestato servizio in molti comandi dello Stivale, tra cui anche la Sicilia e l'Emilia Romagna. Nel 2019 ha guidato la Compagnia Carabinieri di Empoli, dove ha conseguito importanti risultati anche in un periodo storicamente difficile come quello della pandemia.

LA TARGA - Il riconoscimento consegnato al tenente colonnello, a firma del sindaco Mantellassi, recita: "Con infinita riconoscenza un attestato di gratitudine e di riconoscimento dell'Amministrazione Comunale di Empoli per la dedizione e la professionalità dimostrata nei confronti della nostra comunità".

Al momento dei saluti erano presenti gli assessori Adolfo Bellucci, Matteo Bensi, Simone Falorni, Valentina Torrini, oltre all'ex assessore Massimo Marconcini in rappresentanza della giunta in carica dal 2019 al 2024.