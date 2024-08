Ubriaco disturbava i passanti, oppone resistenza e insulta i carabinieri

I Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nella serata del 25 agosto, i militari sono intervenuti in centro città dopo una segnalazione riguardante un uomo ubriaco che disturbava i passanti. L'uomo ha opposto resistenza e insultato i carabinieri, ma è stato infine arrestato. Dopo le formalità, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, che ha imposto l'obbligo di presentarsi alla polizia due volte a settimana.