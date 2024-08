Alfred Duncan diventa cittadino italiano: cerimonia di conferimento a Pescia

Alfred Duncan, ex centrocampista della Fiorentina e attualmente in forza al Venezia, è ufficialmente diventato un cittadino italiano. Le sue prime parole sono state: "Da oggi chiamatemi Alfredo, con la 'o', sono italiano come voi".

La cerimonia del giuramento per la cittadinanza e per la firma degli atti è avvenuta ieri al Comune di Pescia a Pistoia davanti al sindaco Riccardo Franchi. Pescia è la città dove Duncan ha sempre mantenuto la residenza da quando arrivò in Italia nel 2009. Tra le squadre in cui ha militato figurano anche Livorno, Sassuolo, Sampdoria e Cagliari.

Le parole del sindaco di Pescia, Riccardo Franchi

"Ho conosciuto un ragazzo eccezionale, che vuole bene all'Italia, Paese al quale deve davvero tanto. Per lui, che dimostra di essere ancora una persona umile, quasi uno della porta accanto, si tratta dell'avverarsi di un sogno, dopo anni di impegno, sacrificio e lavoro".

A Duncan è stato anche consegnato un gagliardetto della città di Pescia.