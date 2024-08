Nella giornata di ieri ha preso ufficialmente il via la nuova Stagione Sportiva per la Pallavolo Montelupo, le ragazze di Under12/13, Under14, Under16 e Under18 si sono radunate infatti al Palabitossi per la partenza verso Jesolo dove si svolgerà la prima parte di preparazione fisica sotto l’attenta guida del Direttore Tecnico Niccolò Bardazzi Panti e dei suoi collaboratori.