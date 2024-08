Silent Reading Book Party a Montopoli

Leggere all'aperto, in compagnia di altre persone che nello stesso momento leggono titoli differenti. Il 6 settembre a Montopoli, in piazza San Matteo, si terrà il primo Silent Reading Book Party. Una festa della lettura che prende origine dall'America per arrivare nel vecchio continente e che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia e centinaia di lettori in tutto il mondo. Un evento in voga anche tra i giovanissimi.

La formula è semplice: basta presentarsi nel luogo stabilito all'orario stabilito e portare con sé tutto ciò che è necessario per immergersi in un libro. Quindi: ciò che si vuole leggere, una coperta da stendere per terra o da tenere addosso quando cala il sole, un cuscino e una lucina.

E più in generale la voglia di leggere e condividere un momento spesso intimo e privato come quello che si dedica alla lettura. Un evento che l'amministrazione comunale di Montopoli ha organizzato in collaborazione con la biblioteca comunale e alcune librerie indipendenti della zona: Equilibri di Pontedera, Blume di Fucecchio e Rinascita di Empoli.

L'obiettivo è creare un momento di condivisione che sia “offline”, lontano dagli schermi dei cellulari.

"Siamo orgogliosi di presentare questa iniziativa nata dalla collaborazione tra gli assessorati alla cultura e all'istruzione – commentano la sindaca Linda Vanni, l'assessora Kendra Fiumanò, l'assessore Marzio Gabbanini e la consigliera comunale Marica Rossi –. Un modo per supportare l'editoria indipendente, per promuovere la lettura e più in generale per lanciare momenti di condivisione degli spazi in presenza, offline, magari staccando per qualche ora i cellulari. Piazza San Matteo il 6 settembre a partire dalle 19.30 sarà una sala lettura a cielo aperto. Da qui si potrà godere di uno dei tramonti più belli della nostra zona mentre ognuno sarà perso nelle pagine del libro che deciderà di portare con sé. Grazie alle librerie che hanno accettato di partecipare, a Paola Marchetti della biblioteca, a Euphoria Artigiana e Arte e Fiori per l'allestimento".

In piazza sarà presente anche un angolo allestito dalla biblioteca comunale dove ci si potrà iscrivere o ricevere informazioni sulla rete Bibliolandia e prendere in prestito i volumi.

Fonte: Ufficio Stampa