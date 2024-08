Moreno Pagni, ex partigiano nato nel 1925 e attivo nella Resistenza sulle montagne pistoiesi, è scomparso lunedì scorso. La notizia è stata data dall'Anpi di Prato. Pagni era stato riconosciuto pubblicamente per il suo contributo alla Liberazione di Poggio a Caiano. La presidente dell'Anpi, Angela Riviel, ha espresso il suo ringraziamento a Pagni e a tutti coloro che hanno lottato per la democrazia e la libertà.