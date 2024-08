Nelle scorse ore una persona si è vista ritirare la patente e dovrà fare i conti con una denuncia per guida in stato di ebbrezza, in quanto trovata al volante della sua auto con un tasso alcolemico oltre due volte il limite consentito.

Il test con etilometro è stato effettuato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa, impegnati in uno dei consueti controlli alla circolazione stradale nell'area pisana.