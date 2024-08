Droga, armi e soldi: due donne in manette a Siena

A Isola d'Arbia (Siena) la polizia ha arrestato due donne colte in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le due, una 27enne e una 51enne, erano in auto in via Mengozzi. Fermate, avevano una pochette sospetta in macchina: la più giovane delle due ha provato subito a nasconderla. Dentro erano presenti 16,5 grammi di cocaina assieme a 300 euro in contanti, un bilancino di precisione e parti di cellophane rosso e nero, come quelle utilizzate di solito per il confezionamento di droga.

A quel punto, convinti che il materiale ritrovato fosse destinato allo spaccio, hanno deciso di estendere i controlli alle rispettive abitazioni. In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare in casa della 51enne, gli investigatori hanno trovato, all’interno del cassettone sotto al forno della cucina in un contenitore di plastica per il riso, una busta di nylon con 210 grammi di cocaina; nello stesso posto, occultato in un pacco di pasta, un altro involucro contenente altri 550 grammi della stessa sostanza. Nel vano soggiorno, hanno trovato sopra un pensile vicino al televisore, un bilancino di precisione e tanto materiale da confezionamento, tra il quale dei rotoli di buste in nylon azzurro dello stesso tipo di quello utilizzato per la preparazione delle due dosi di cocaina già pronte Nella camera da letto matrimoniale, all’interno dell’armadio hanno trovato oltre 33.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e distribuiti in diversi contenitori, fra portafogli, scatole e borsette varie. All’interno dell’armadio, hanno poi rinvenuto anche una pistola lanciarazzi, col tamburo modificato, in modo da renderla una vera e propria arma da sparo. Per questo la 51enne è stata denunciata per detenzione abusiva di armi.

Negativa invece la perquisizione a casa della 27enne. Terminate le operazioni, su disposizione del magistrato di turno, entrambe le donne sono state arrestate. Il compagno della 51enne, residente nella stessa abitazione ma assente durante il controllo di polizia, è stato invece denunciato in stato di libertà per gli stessi reati. Le due sono entrambe ai domiciliari.