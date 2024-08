A Empoli i giovani aiutano i cittadini a conoscere Rete, social e tecnologia

Aiutare i cittadini ad accrescere le loro competenze digitali e le conoscenze della Rete e un suo uso consapevole. E' quanto potranno fare i giovani che sceglieranno di partecipare al Servizio civile digitale in una delle coop aderenti a Confcooperative Toscana. I posti disponibili a Empoli sono due: uno alla cooperativa sociale Il Piccolo Principe (Centro Accoglienza Empoli) e uno al consorzio Co&So (Hugo). Ledomande dovranno essere presentate entro il 26 settembre alle 14.

Il 22 luglio 2024 è stato pubblicato il Bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile digitale.

L’obiettivo è l’accompagnamento e il supporto delle comunità nella trasformazione digitale 4.0 per diminuire il divario digitale attraverso sia un percorso di educazione e promozione culturale attraverso un network di punti informativi (fisici e virtuali) e attività formative.

Attenzione particolare è data al coinvolgimento delle persone più fragili che, per età o per opportunità, sono escluse dalla transizione digitale e ai giovani tramite la metodologia peer-education, ovvero l'educazione tra pari.

“Siamo in un'epoca digitale, ma non tutti i cittadini hanno le stesse possibilità e le stesse conoscenze su Internet, i social e la tecnologia. Per questo è importante avere la giusta formazione e le corrette competenze far in modo che tutti possano accedervi e farlo nel modo corretto. Il Servizio civile digitale è un'opportunità per i giovani per scoprire qualcosa di più su questo mondo e per aiutare gli altri a scoprirlo e usarlo con consapevolezza” commenta Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana.

Il bando, la sintesi del programma e del progetto ed i criteri di selezione sono consultabili su www.toscana.confcooperative.it e su www.serviziocivile.coop.

Il bando è rivolto a tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni (28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda), in possesso dei requisiti previsti dal bando, che potranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14,00 del 26 settembre 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Confcooperative Toscana attiva anche un sportello gratuito di supporto alla compilazione della domanda, per prenotarsi scrivere a serviziocivile.toscana@confcooperative.it.

Per informazioni:

Confcooperative Toscana – Via Vasco de Gama, 25 Firenze - 055 3905600 - 366.6065924 - serviziocivile.toscana@confcooperative.it

Fonte: Confcooperative Toscana