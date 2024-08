Incendi e vento forte nel Fiorentino: a fuoco capanno a Montelupo, albero cade a Montespertoli

Giornata di incendi e vento nel Fiorentino. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti alle ore 12:40 nel comune di Signa in Via di Castelletti nei pressi del cimitero, per un incendio di sterpaglie. Sul posto per le operazioni di spegnimento con 3 automezzi.

Alle ore 17:20 il personale del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti nel comune Montelupo Fiorentino in Via Botinaccio, per un incendio di sterpaglie con l’interessamento di un annesso agricolo.

Nel corso del pomeriggio vento forte a Figline, in località Restone, dove un albero è caduto su una vettura senza il coinvolgimento di persone, a San Casciano in Via Campoli un albero è caduto su un colonnino del gas e a Montespertoli in piazzale Lotti.