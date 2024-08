Non rispetta i domiciliari, denunciato un 57enne

I Carabinieri del Comando Stazione di Piombino Portovecchio, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un 57enne della zona per aver violato gli obblighi inerenti agli arresti domiciliari.

L’uomo, già gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, essendo sottoposto a misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) dalle ultime tre settimane, non avrebbe potuto lasciare l’abitazione di residenza senza una comprovata necessità o senza una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

I Carabinieri, a seguito di un controllo presso la sua abitazione, hanno riscontrato che lo stesso, in orario mattutino, non si trovava presso il proprio domicilio rintracciandolo invece fuori dalla propria abitazione alcune ore dopo il controllo. Pertanto non avendo fornito alcuna giustificazione valida dell’assenza, è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di evasione. Per questo l’indagato rischia un inasprimento della misura, che potrebbe condurlo perfino in carcere.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Fonte: Ufficio Stampa